Сегодня в Москве пройдет танцевальный флешмоб против насилия в отношении женщин

Танцевальный флешмоб против насилия в отношении женщин пройдет сегодня в Москве в рамках международной акции «Un violador en tu camino» («Насильник на твоем пути»). О нем в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала одна из организаторов, активистка феминисткой барабанной команды Людмила Хорунжая.

«С конца ноября 2019 по всему миру проходила акция – «Un violador en tu camino» («Насильник на твоем пути») или «El violador eres tú» («Насильник – это ты»). Запустили ее в Чили. Женщины выходят на улицу, завязывая глаза черной лентой, и исполняют танец, во время которого произносят слова «Против насилия над женщинами». Женщины во всем мире подхватили, и мы тоже решили включиться в акцию», — сказала она.

Л.Хорунжая отметила, что танец отражает опыт участниц осенних демонстраций в Чили, во время которых женщин задерживали и избивали.

Организаторы акции приглашают всех желающих принять участие в акции женщин собраться 7 марта в 14.00 в московском парке Сокольники, отрепетировать танец и записать его, чтобы в дальнейшем поделиться со своими иностранными коллегами и распространить среди подруг.

Акция согласована.