Житель Кузбасса автостопом добрался до Москвы, чтобы рассказать президенту о проблемах региона

Житель Кузбасса Андрей Кузнецов автостопом добрался до Москвы, чтобы рассказать президенту о проблемах региона. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В Кузбассе много молодых семей, процентов 50-70 сидят с ипотеками, с детьми, без работы, потому что закрываются разрезы, шахты. Самое обидное, что молодые мужики от 25 до 40 лет — у них дети, у них ипотеки, а их сокращают, то в отпуск отправляют без содержания, и это процентов 70 уже в Кузбассе. И до сих продолжается закрытие и закрытие разрезов. Еще у меня вопрос, почему у нас в Кузбассе смертность повышена, а рождаемость понижена. И из этой рождаемости около 15 процентов рождаются с онкологией», — сказал он.

А.Кузнецов добавил, что ранее жители направляли обращения к властям по поводу проблем в регионе, однако реакции не последовало. По словам жителя Кузбасса, сегодня попасть в Администрацию президента ему не удалось, однако он надеется, что это получится сделать в другой день.