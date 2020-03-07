Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon стартовала к Международной космической станции

Запуск прошел успешно.

Космический грузовик Dragon вышел на орбиту, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила успешную управляемую посадку. Запуск космического корабля к МКС был осуществлен с комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Вскоре Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя и начался его самостоятельный полет. Спустя 12 минут раскрылись солнечные батареи, которые снабжают корабль энергией.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX. Космический грузовик должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалы для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Dragon сейчас – это единственный космический корабль для снабжения МКС, который может возвращать грузы на Землю.