В Ярославской области произошёл крупный пожар на шоколадной фабрике. Огонь распространился на территорию площадью более двух тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает агентство Интерфакс. Местный сайт Ярновости уточняет, что речь идёт о фабрике Sobranie в посёлке Варегово. Пожар начался в половине пятого утра. Сгорел один склад. Пожарные тушат второй.