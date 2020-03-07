Переговоры стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом

Сделка о сокращении добычи нефти прекратит действовать с 1 апреля, и эта новость уже привела к резкому падению нефтяных котировок.

Россия продолжит сотрудничать с ОПЕК, но все обязательства по сокращению добычи будут сняты, объявил накануне министр энергетики Александр Новак. Теперь наращивание объемов будет зависеть только от планов нефтяных компаний. По словам участников переговоров, стороны не смогли договориться из-за позиции России, которая отказалась пойти на дополнительные ограничения по добыче. Партнеры Москвы не скрывали своего разочарования, а иранский министр нефти Биджан Зангане и вовсе назвал встречу одной из худших в истории ОПЕК. В России многие также с недоумением восприняли эти новости – в частности, совладелец «Лукойла» Леонид Федун заявил, что пребывает в легком шоке от столь нерационального решения.

Следующая встреча ОПЕК состоится только в июне, но министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что она может пройти раньше, если Москва поменяет свою позицию.

Между тем, неуступчивость России и провал переговоров немедленно сказались на нефтяных котировках: накануне вечером цены на фьючерсы разных марок рухнули на 9-10 процентов.

Главным лоббистом разрыва сделки с ОПЕК называют главу «Роснефти» Игоря Сечина, который опасается конкуренции со стороны США, которые не участвовали в соглашении по сокращению добычи.