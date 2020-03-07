Дочь пресс-секретаря президента России пожаловалась в социальных сетях, что к ней не приехала Скорая помощь

На своей странице в Инстаграме Елизавета Пескова написала, что на этой неделе сильно заболела: у неё не спадала температура, были рвота и озноб. Девушка рассказала, что обратилась за срочной медицинской помощью, по телефону у неё поинтересовались не посещала ли она Италию и Китай, а затем переключили на врача, который посоветовал принять жаропонижающее средство и пить больше чая. В итоге Елизавета Пескова отправилась в поликлинику, где, у неё, как пишет девушка, обнаружили ангину и грипп.

Дочь пресс-секретаря президента возмутилась по поводу произошедшего, а также посетовала на то, что платная скорая помощь стоит дорого и обращение в платную службу не гарантирует приезд высококвалифицированного специалиста.