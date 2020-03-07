В Москве приступили к проектированию быстровозводимого медцентра для пациентов с подозрением на коронавирус

В Москве специалисты приступили к проектированию быстровозводимого медицинского центра для пациентов с подозрением на коронавирус. Заместитель мэра по вопросам строительства Андрей Бочкарёв сказал, что первоочередные задачи – рассмотреть варианты расположения, просчитать сроки и способы возведения и проработать механизм обеспечения медицинского центра. Пока ясности по этим вопросам нет.

В китайском городе Ухань больницу для пациентов с новым типом коронавируса построили за 10 дней.