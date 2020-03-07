У пассажиров круизного лайнера у берегов Калифорнии обнаружили коронавирус

На борту в том числе находятся четверо россиян.

Коронавирусная инфекция была выявлена у 21 пассажира круизного лайнера Grand Princess. Большинство заболевших – члены экипажа и лишь двое – пассажиры. О заражении в специальном заявлении сообщил вице-президент США Майк Пенс. Тесты на инфекцию начали проводить после того, как из-за коронавируса умер один из пассажиров, вернувшийся из предыдущего круиза. Известно, что на судне в составе экипажа работают четверо россиян, но о наличии у них коронавируса не сообщается. Всего же на борту лайнера находится свыше 3,5 тысяч человек.

Grand Princess направлялся с Гавайев в Мексику, но после обнаружения вируса судну было приказано направиться в порт Сан-Франциско. Там пассажиров проверят на наличие заболевания и при необходимости поместят в карантин. Членов экипажа, которых насчитывается больше 1100, отправят в карантин независимо от результатов анализов.

В российском посольстве в США заявили, что следят за развитием ситуации и рассчитывают на содействие американских коллег по установлению связи с россиянами на судне.