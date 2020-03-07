Прокуратура попросила снизить сроки двум фигурантам дела «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Первоначально суд не учел смягчающие обстоятельства.

Изменить сроки ведомство просит Максиму Иванкину и Андрею Чернову. Прокурор Сергей Семеренко обратил внимание на то, что при назначении наказания по статье об участии в террористическом сообществе не признано в качестве смягчающего обстоятельства «активное способствование раскрытию преступления и изобличение иных преступников». Прокуратура отмечает, что суд не учел признательные показания, которые были даны во время предварительного следствия. Иванкина приговорили к 13 годам колонии строгого режима, Чернова — к 14 годам. Об этом сообщает «7х7» со ссылкой на апелляционное представление прокурора.



В свою очередь сторона защиты видит в заявлении прокуратуры особый умысел. Адвокат Иванкина Константин Карташов считает, что это «попытка внести в приговор признательные показания, которые суд не учел и, вопреки требованиям закона, не дал им оценки.

Фигуранты уголовного дела неоднократно отмечали, что дали признательные показания под пытками, когда их избивали и пытали током.