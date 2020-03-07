Прокуратура Пензенской области попросила снизить сроки заключения двум фигурантам дела «Сети»

Об этом сообщает сайт «7х7». Речь идёт об Андрее Чернове, приговорённом к 14 годам колонии строго режима и Максиме Иванкине, осуждённом на 13 лет – их обвинили в участии в террористическом сообществе и попытке сбыта наркотиков в крупном размере. В представлении прокуратуры говорится, что Чернов и Иванкин дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием.