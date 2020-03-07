Прокуратура Пензенской области попросила снизить сроки заключения двум фигурантам дела «Сети»

Об этом сообщает сайт «7х7». Речь идёт об Андрее Чернове, приговорённом к 14 годам колонии строго режима и Максиме Иванкине, осуждённом на 13 лет – их обвинили в участии в террористическом сообществе и попытке сбыта наркотиков в крупном размере. В представлении прокуратуры говорится, что Чернов и Иванкин дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием.
2020-03-07T10:30:00+03:00
2020-03-07T10:37:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2601084-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 07 марта 2020
Загрузка комментариев...