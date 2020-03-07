Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10 или даже 20% годовой выручки из-за отмены экономического форума

Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10 или даже 20 процентов годовой выручки из-за отмены экономического форума. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей бизнеса. Петербургский экономический форум отменили из-за распространения коронавируса.