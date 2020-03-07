Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10 или даже 20% годовой выручки из-за отмены экономического форума

Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10 или даже 20 процентов годовой выручки из-за отмены экономического форума. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей бизнеса. Петербургский экономический форум отменили из-за распространения коронавируса.
2020-03-07T10:30:00+03:00
2020-03-07T10:36:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 07 марта 2020
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