У пассажиров круизного лайнера «Grand Princess» у берегов Калифорнии обнаружили коронавирус. На борту находятся четверо россиян. К этому моменту заразились 19 членов экипажа и двое пассажиров. Есть ли в числе заболевших наши соотечественники пока неизвестно. Всего на борту больше трёх с половиной тысяч человек.
2020-03-07T10:30:00+03:00
2020-03-07T10:30:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 07 марта 2020
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