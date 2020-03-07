У пассажиров круизного лайнера «Grand Princess» у берегов Калифорнии обнаружили коронавирус. На борту находятся четверо россиян. К этому моменту заразились 19 членов экипажа и двое пассажиров. Есть ли в числе заболевших наши соотечественники пока неизвестно. Всего на борту больше трёх с половиной тысяч человек.