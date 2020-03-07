Бизнесмен Олег Тиньков за сутки потерял 400 миллионов долларов

Состояние банкира уменьшилось после падения бумаг его компании на Лондонской бирже.

По результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента и составила 17 долларов. При этом в течение дня котировки падали до 14,86 доллара. На закрытии бумаги компании стоили ниже цены размещения во время IPO 2013 года. В итоге состояние Олега Тинькова сократилось до 2,1 миллиарда.

Как пишет сайт Forbes, падение акций произошло сначала на фоне предъявленных бизнесмену обвинений в подаче ложных налоговых сведений в США, а позже – из-за его заявления о выявлении у него острой формы лейкемии. Бизнесмен рассказал, что диагноз врачи поставили еще в октябре, но он долго не хотел его раскрывать. В Министерстве юстиции США сообщили, что в 2013 году, когда у Тинькова еще было американского гражданства, он занизил свой доход при подаче налоговой декларации. Ранее банкир выплатил залог в размере £20 млн на время судебного разбирательства в Великобритании, где решается вопрос о его экстрадиции в Соединенные штаты.

В случае экстрадиции в США, Тинькову грозит лишение свободы.