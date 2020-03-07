Трое высокопоставленных членов королевской семьи Саудовской Аравии задержаны властями королевства

Речь идет об Ахмеде бин Абдул-Азизе, который приходится братом королю Саудовской Аравии, а также о племяннике монарха, бывшем наследном принце Мухаммеде бин Наифе. По крайней мере, так утверждают источники американской газеты Wall Street Journal, близкие к престолу. Еще один задержанный, как пишет уже издание New York Times – один из братьев племянника короля Наваф бин Наиф. Все они, по данным американских газет, стали фигурантами дела о государственной измене, по которому им может грозить пожизненное заключение или казнь. Как отмечается, троих членов королевской семьи Саудовской Аравии задержали накануне утром сотрудники спецслужб в масках, которые, помимо прочего, провели у них обыск. Официально пока информация не подтверждается и не комментируется. Источники изданий лишь утверждают, что за этим может стоять нынешний наследный принц Мухаммед ибн Салман, который таким образом пытается избавиться от конкурентов. Муххамед бин Наиф, в частности, являлся его предшественником на позиции наследника престола и возглавлял МВД королевства. Брат короля Ахмад бин Абдул-Азиз также недолгое время возглавлял МВД и считался возможным будущим наследным принцем.

В конце 2017 года как минимум 11 принцев Саудовской Аравии были задержаны по подозрению в коррупции и удерживались в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. По неофициальным данным, подавляющее большинство из них было отпущено после возврата в казну около 100 млрд долларов.