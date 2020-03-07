В Швеции по делу о покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова задержали двух россиян

Нападение произошло 26 февраля – тогда известного критика властей Чечни пытались убить в его квартире.

Шведская полиция задержала 29-летнего россиянина по подозрению в покушении на убийство Тумсо Абдурахманова. По данным агентства Reuters, это произошло еще в минувшее воскресенье, а накануне суд в городе Евле арестовал также 30-летнюю женщину из России. Ее считают сообщницей подозреваемого, но она свою вину отрицает.

Главный фигурант дела – Руслан Мамаев. Его при нападении опознал сам Абдурахманов. Подозреваемый вломился к блогеру в квартиру, когда тот спал, и пытался убить его молотком. Абдурахманову удалось обезоружить нападавшего и вызвать полицию. По его словам, во время драки Мамаев сказал фразу «Моя мать у них». Блогер также отметил, что нападение на него произошло в день рождения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который еще два года назад объявил Абдурахманову «кровную месть». Поводом для этого стала критика экс-главы республики Ахмата Кадырова – блогер назвал его предателем чеченского народа.

Абдурахманов живет за границей с 2015 года. В России на него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях.