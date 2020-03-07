Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает журнал Forbes. Акции TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, накануне падали сначала на новостях о налоговых претензиях США, затем – после объявления о диагностированной у Тинькова лейкемии.
2020-03-07T09:30:00+03:00
2020-03-07T09:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 07 марта 2020
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Проблема медицины А так, в Европе и многих странах, меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой. Хотя на мой взгляд в такой ситуации — это нормально. Многие относятся к своему здоровью халатно и, может, эта ситуация заставит кого-то задуматься…