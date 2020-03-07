Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает журнал Forbes. Акции TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, накануне падали сначала на новостях о налоговых претензиях США, затем – после объявления о диагностированной у Тинькова лейкемии.