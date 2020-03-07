Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, где произошла вспышка коронавируса. Судно после двухнедельного круиза на Гавайи остановили для проверки у берегов Калифорнии. Выяснилось, что коронавирусом на борту заражён минимум 21 человек.