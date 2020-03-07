В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру. О нападении стало известно неделю назад. Ранее блогер утверждает, что власти Чечни объявили ему кровную месть из-за критики в адрес Ахмата Кадырова.
2020-03-07T09:30:00+03:00
2020-03-07T09:30:44+03:00
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09:30, 07 марта 2020
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