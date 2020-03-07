В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру. О нападении стало известно неделю назад. Ранее блогер утверждает, что власти Чечни объявили ему кровную месть из-за критики в адрес Ахмата Кадырова.