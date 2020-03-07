Американский космический корабль Dragon с грузом для МКС стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

Запуск на базе ВВС США состоялся около 8 утра по московскому времени. Корабль вышел на орбиту и отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет. Американская компания SpaceX смогла успешно осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на площадку площадке близ космодрома на мысе Канаверал. Как передает NASA, 9 марта грузовик должен состыковаться с Международной космической станцией.
2020-03-07T09:00:00+03:00
2020-03-07T09:06:57+03:00
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09:00, 07 марта 2020
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