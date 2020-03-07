Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тысяч человек

Почти 3,5 тысячи умерли, более 55 тысяч выздоровели. Подавляющее большинство случаев зафиксировано в Китае. При этом число новых инфицирований в этой стране продолжает снижаться.

По официальным данным, за вчерашний день там зафиксировано 99 новых случаев заражения, что на 44 меньше чем сутками ранее. 28 человек скончались. Около 1700 выздоровели и выписаны и почти 4900 освобождены из карантина.

На втором месте после КНР по числе жертв Италия. Далее идут Иран, Южная Корея и США.

В России за последние сутки были выявлены шесть случаев заболевания. Всего в стране было 10 инфицированных. Семь из них – граждане России, вернувшиеся из Италии.

Оргкомитет «Победа», который занимается подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжает работать по плану. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в связи с коронавирусом были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи, а затем и Петербургский международный экономический форум.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространение к лету в отличии от сезонного гриппа.