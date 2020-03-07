Прокуратура Парагвая выдала ордер на арест Роналдиньо за использование поддельного паспорта

Генпрокуратура Парагвая выдала ордер на арест экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо за использование поддельного паспорта. Игрок вместе со своим братом и агентом Роберто находятся в спецприемнике парагвайской национальной полиции, куда их доставили из гостиницы, пишет газета «А-бэ-се колор». Ранее следователи ходатайствовали об освобождении братьев и снятия с них обвинений, что позволило бы им покинуть страну. Однако суд не стал прекращать расследование и оставил решение этого вопроса на усмотрение генпрокурора, которая в итоге отменила оправдательное заключение своих подчиненных. Бразильцев задержали в среду вечером, после того как в номере гостиницы, где они остановились, прошел обыск, в ходе которого были обнаружены поддельные документы. На родине Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов еще в 2018 году.
2020-03-07T08:30:00+03:00
2020-03-07T08:44:39+03:00
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08:30, 07 марта 2020
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