Прокуратура Парагвая выдала ордер на арест Роналдиньо за использование поддельного паспорта

Генпрокуратура Парагвая выдала ордер на арест экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо за использование поддельного паспорта. Игрок вместе со своим братом и агентом Роберто находятся в спецприемнике парагвайской национальной полиции, куда их доставили из гостиницы, пишет газета «А-бэ-се колор». Ранее следователи ходатайствовали об освобождении братьев и снятия с них обвинений, что позволило бы им покинуть страну. Однако суд не стал прекращать расследование и оставил решение этого вопроса на усмотрение генпрокурора, которая в итоге отменила оправдательное заключение своих подчиненных. Бразильцев задержали в среду вечером, после того как в номере гостиницы, где они остановились, прошел обыск, в ходе которого были обнаружены поддельные документы. На родине Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов еще в 2018 году.