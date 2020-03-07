Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок во избежание спекуляций

Поставки ограничены, цены растут, и компания против того, чтобы люди использовали эту чрезвычайную ситуацию в своих целях, написал в Twitter глава отдела менеджмента соцсети Роб Летерн. Он отметил, что необходимые меры будут приняты уже в ближайшие дни.

Это не первое ограничение, которое компания ввела на фоне распространения нового коронавируса. Ранее Facebook решила бороться с нагнетанием страха и дезинформацией о заболевании, запретив рекламу, которая обещает излечить от него или предотвратить заражение.