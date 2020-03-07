На борту Grand Princess, где ранее был подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом, находятся четверо россиян

На борту круизного лайнера Grand Princess, где ранее был подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом, находятся четверо россиян. Это подтвердил Госдепартамент США в ответ за запрос посольства России. В российском диппредставительстве отметили, что следят за судьбой соотечественников, поддерживают постоянный контакт с представителями компетентных органов и рассчитывают на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами.

Ранее информацию о заболевшихна на судне, стоящем у берегов Калифорнии, подтвердил вице-президент США Майкл Пенс, который теперь отвечает за ситуацию с коронавирусом в стране. Он указал, что 1,1 тыс. членов команды в любом случае будут отправлены на карантин, независимо от результатов анализов. Что касается 2,3 тыс. пассажиров, их дальнейшая судьба определится позднее.