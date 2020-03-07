В Лиме сегодня пройдут похороны бывшего генсека ООН Хавьера Переса де Куэльяра

Перуанскому политику и дипломату было 100 лет.

Похороны пройдут на кладбище в районе исторического центра столицы Перу, где покоятся самые знаменитые люди страны. Церемонию проведут с почестями, которые соответствуют главе государства, отмечает агентство ТАСС. Перес де Куэльяр был генсеком ООН в 80е годы, он занимал эту должность 9 лет. В этот период завершилась холодная война между СССР и США. Де Куэльяр активно участвовал в разрешении многих конфликтов. Среди дипломатических прорывов, к которым он был причастен, в ООН называют провозглашение независимости Намибии, завершение войны Ирана с Ираком, историческое мировое соглашение в Сальвадоре. До того как занять пост генсека ООН Перес де Куэльяр много работал дипломатом, был послом Перу в нескольких странах, в том числе Советском Союзе и Венесуэле. В середине 90х де он участвовал в президентских выборах в Перу, но их проиграл. В начале нулевых некоторое время возглавлял правительство и МИД страны.

Перес Де Куэльяр входит в число девятнадцати ранее действующих руководителей глав государств и правительств мира, проживших более ста лет.