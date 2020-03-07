«Аэрофлот» с сегодняшнего дня приостанавливает рейсы в Гонконг

Там пообещали, вернуть деньги за билеты.

Последний прямой рейс из Москвы в Гонконг состоится сегодня вечером, а обратно – завтра днём, после чего «Аэрофлот» перестанет их проводить. Как долго продержатся эти ограничения – неизвестно. Тем не менее, в авиакомпании объявили, что все клиенты с билетами на даты до конца месяца могут либо их обменять на рейсы с тем же пунктом назначения, либо вернуть без каких-либо дополнительных сборов.

При этом авиасообщение с Китаем всё еще поддерживается. «Аэрофлот» до сих пор организует полёты в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу из терминала D столичного аэропорта Шереметьево. Они проходят по несколько раз в неделю. Пассажирские поезда между странами также сейчас приостановлены. Их движение прекратили до особого распоряжения правительства.

Ранее глава штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова объявляла, что эти меры вводятся исключительно из соображений сохранения здоровья россиян.

О новом коронавирусе стало известно в минувшем декабре. По официальным данным им заразились почти сто тысяч человек.