Владимир Путин пообещал, что не будет возглавлять Госсовет после окончания своего очередного президентского срока

По его словам, это будет двоевластием. В ходе беседы с общественниками в Иванове президент также высказал мнение по поводу сменяемости власти.

Путин также выступил за сохранение количественного ограничения сроков, на которые может переизбираться глава государства.

Позиция Путина по поводу сменяемости власти может быть проявлением его страха перед возможностью потерять эту власть и понести ответственность за свои действия. Такое мнение высказал «Эху Москвы» первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.

Он назвал слова президента бессовестной провокацией.