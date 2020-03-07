Сын Владимира Высоцкого Никита обратился к юристам из-за использования ФБР США рекламы с фотографией его отца

По его словам, это сделано без согласия с ним, его братом и Мариной Влади. Никита Высоцкий отметил, что судиться с ФБР сложно и дорого, однако, «безусловно, что-то надо будет сделать». Он подчеркнул, что образ его отца важен миллионам людей и «не должен быть чем-то, что на дороге валяется», передает RT.

ФБР запустило в соцсетях рекламу на русском языке для поиска информаторов из числа русскоговорящих американцев. В качестве иллюстрации взят кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». Под фотографией Владимира Высоцкого сделана подпись: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого. FBI».