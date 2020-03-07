На борту круизного лайнера Grand Princess, где ранее был подтвержден 21 случай заражения, находятся четверо россиян

На борту круизного лайнера Grand Princess, где ранее был подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом, находятся четверо россиян. Это подтвердил Госдепартамент США в ответ за запрос посольства России. Об это говорится в сообщении пресс-службы российского диппредставительства. Отмечается, что дипломаты следят за судьбой соотечествеенников, поддерживают постоянный контакт с представителями компетентных органов и

рассчитывают на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами.