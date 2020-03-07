Митинг под лозунгом «Нет заводу смерти!» пройдет сегодня в Ижевске

Организаторы утверждают, что предприятие будет губительно для местных жителей.

Заявители акции считают, что если бывший завод по утилизации химического оружия «Камбарку» переквалифицируют в комплекс по хранению и переработке отходов первого и второго уровня, то Удмуртия превратится в радиоактивный могильник. Они утверждают, что в России в принципе нет технологий, необходимых для работы с таким мусором, и его будут просто сжигать. Организаторы акции, ссылаясь на данные экологов, заявляют, что предприятие будет выбрасывать в воздух диоксины, которые наносят непоправимый вред здоровью.

Власти в свою очередь неоднократно обещали, что радиоактивные отходы на этот комплекс привозить не будут, и что на заводе создадут всю необходимую инфраструктуру для защиты как его сотрудников, так и местного населения. Газета «Коммерсант» писала, что чиновники намерены запустить предприятие в 2023-ем году.

Митинг пройдет на центральной площади Ижевска. Он начнется в 13 00 по Москве.