Власти Москвы уточнили список стран с высоким риском заражения коронавирусом

Прибывающим из этих государств предписано самоизолироваться на две недели.

Управление Роспотребнадзора по Москве накануне обнародовало список из 11 стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Ранее в нем находились Китай, Италия, Иран и ряд других государств, но теперь перечень пополнился США, Норвегией, Великобританией и Швейцарией. Как сообщает «Интерфакс», прибывшие из этих стран должны оставаться дома две недели даже при отсутствии симптомов. Больничный лист будут доставлять курьеры на дом.

На днях в столице было объявлено о «режиме повышенной готовности» из-за коронавируса. Среди прочего, работодателей обязали измерять сотрудникам температуру и не допускать к работе тех, у кого она повышена.

Также накануне стало известно о шести новых случаях заражения в России. Пять приходится на Москву и один – на Нижний Новгород. При этом, по словам заммэра столицы Анастасии Раковой, первый заболевший в городе уже вылечился и в ближайшее время будет выписан.

Накануне также стало известно, что московским школьникам и учителям, которые недавно побывали в странах, охваченных коронавирусом, запретили посещать занятия. Эти меры начнут действовать с 10 марта.