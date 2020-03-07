Британское правительство рассмотрит вопрос о проведении игр Английской премьер-лиги без зрителей из-за распространения коронавируса. По информации источника AP News, власти Соединенного королевства прорабатывают различные варианты, одним из которых является проведение игр высшего дивизиона английского футбола при пустых трибунах. Это поможет не потерять деньги от продажи телетрансляций и рекламы и доиграть до конца нынешний сезон.

Напомним, в настоящее время в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль».