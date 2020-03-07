Самый посещаемый музей мира – Лувр – отменил сегодняшний бесплатный вечер для посетителей из-за коронавируса

Знаменитый парижский музей Лувр отказался от своего традиционного бесплатного для посетителей вечера, который проходит каждую первую субботу месяца. До этого из-за коронавируса музей закрывали с первого по третье марта. В Париже также решили пока не проводить Всемирную туристическую ярмарку, собирающую десятки тысяч посетителей. В Швейцарии – ежегодную выставку часов и Женевского международного салона. Чаще всего культурные мероприятия отменяли в Италии, где ситуация с количеством зараженных хуже всего — отменены спектакли театра «Ла Скала», закрыт крупнейший художественный музей — Пинакотека Брера, раньше времени завершился венецианский карнавал. Спортивные мероприятия в стране будут проходить без зрителей по меньшей мере месяц. Многие из них отменены или отложены, например, оба полуфинала Кубка Италии по футболу. Не состоятся и многие политические события – страны Евросоюза повсеместно отменяют важные конференции, референдумы и саммиты.

Из-за коронавируса Россия также отказалась от проведения Петербургского международного экономического форума, запланированного на июнь