Московские власти имеют все средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, и которые сидят на карантине. Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Хрипун сообщил, что сотрудники ГУВД по г.Москве, также проводят рейды в местах проживания, работы, и в метрополитене. «Если полицейские останавливают человека с признаками ОРВИ, и у него есть постановление на руках, то такого человека изолируют принудительно в обсерваторию».