Владимир Путин заявил, что не планирует становиться во главе Госсовета

Ряд заявлений по поводу грядущих поправок в Конституцию российский президент сделал накануне во время встречи с жителями Ивановской области.

Путин не планирует вставать у руля Госсовета в случае усиления полномочий этого органа – по словам президента, «это будет губительно для России» и будет значить «ситуацию двоевластия». Глава государства признался, что ему нравится его работа, которую он даже назвал судьбой. При этом Путин утверждает, что не готов «пойти на какую-то схему», чтобы сохранить полномочия. По его словам, поправки в Конституцию вносятся «на будущее», как минимум на 30 или даже 50 лет. Также президент высказался и о сменяемости власти в России – по его мнению, ее нужно обеспечить после того, как будет достигнута стабильность и «спокойное развитие страны». Путин выразил убежденность в том, что без сильной президентской власти в России «будет плохо». В том числе он объяснил это недостаточным развитием политической системы, приведя в пример отсутствие устойчивых партий.

Планы по изменению Конституции Путин озвучил в середине января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля, которое сделают выходным днем.