Коронавирус выявлен вблизи космодрома Куру во Французской Гвиане

Персонал Arianespace практически в полном составе покинул комплекс. Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли. Заболевшие выявлены в соседнем населенном пункте среди туристов из Азии. Российский боевой расчет — около 300 человек — планирует вернуться на родину в понедельник, предварительно завершив операции по переносу пуска «Союза-СТ» с эмиратским спутником Falcon Eye 2". Уточняется, что в связи с выявленными фактами заражения представители Arianespace с российскими специалистами не встречались.