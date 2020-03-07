Посольство РФ в США надеется, что после рекламы ФБР с фото Высоцкого Украина снимет запрет с легендарного фильма

Посольство России в США выразило надежду, что после рекламы ФБР с фотографией Высоцкого Украина снимет запрет с легендарного советского сериала «Место встречи изменить нельзя». Ранее Федеральное бюро расследований запустило в «Фейсбуке» и «Инстаграме» рекламную кампанию о поиске информаторов с изображением артиста. Поверх его черно-белой фотографии стоит подпись белыми буквами: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». «Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в объявлении по-русски. Ссылка перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения в Вашингтоне, где на русском и английском языках содержится призыв поделиться информацией, а также приводится адрес офиса.