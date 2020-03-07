Россия по запросу Нидерландов передала следственной группе все необходимые данные по делу о сбитом «Боинге»

Как утверждает Генпрокуратура России, следователям предоставлена «исчерпывающая информация», а также некие «исключительно важные данные, способные пролить свет на истинные обстоятельства трагедии», говорится в публикации на сайте «Немецкой волны». Суд по делу о гибели пассажирского лайнера в небе над Донбассом 17 июля 2014 года начнётся в Нидерландах 9 марта. Это будет процесс в отношении трёх граждан России и одного гражданина Украины, которые обвиняются в причастности к гибели 298 человек, находившихся на борту малайзийского самолета.