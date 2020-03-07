Владимир Путин заявил, что не хочет возглавлять Госсовет, если этот орган будет наделен особыми полномочиями

По мнению президента, это может привести к двоевластию в стране. Выступая на встрече с общественностью в Ивановской области глава государства сказал, что ему нравится его работа. Но он не пойдет на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, ради того, чтобы сохранить свои властные полномочия. Путин также отметил, что губительным для России будет и отказ от сильной президентской власти, раскритиковав возможность перехода к парламентской республике. По мнению президента, сменяемость власти будет необходима России в будущем, однако сейчас для страны важнее стабильность.
2020-03-07T05:04:00+03:00
2020-03-07T05:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 07 марта 2020
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