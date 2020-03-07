В преддверии Международного женского дня Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах советских полководцев ВОВ

В преддверии Международного женского дня Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах советских полководцев Великой Отечественной войны. В разделе «Хранившие семейное тепло» опубликованы фотографии из семейных архивов военачальников, воспоминания женщин о войне, а также некоторые малоизвестные биографические материалы. Как сообщает пресс-служба ведомства, большинство снимков появились в открытом доступе впервые. Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы».
2020-03-07T04:08:00+03:00
2020-03-07T04:10:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600986-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 07 марта 2020
Загрузка комментариев...