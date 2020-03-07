Тинькофф Банк подешевел почти на 23% по итогам торгов на Лондонской бирже

Состояние основателя компании Олега Тинькова сократилось на 400 миллионов долларов. Падение цен на акции началось, когда Минюст США обвинил бизнесмена в налоговом мошенничестве. Когда банкир объявил о диагностированной у него лейкемии, падении ускорилось, сообщает Форбс. Издание называет 6 марта «черной пятницей» Тинькова. По итогам дня его состояние оценивалось более чес в 2 миллиарда долларов.
2020-03-07T04:07:00+03:00
2020-03-07T04:08:23+03:00
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04:07, 07 марта 2020
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