Тинькофф Банк подешевел почти на 23% по итогам торгов на Лондонской бирже

Состояние основателя компании Олега Тинькова сократилось на 400 миллионов долларов. Падение цен на акции началось, когда Минюст США обвинил бизнесмена в налоговом мошенничестве. Когда банкир объявил о диагностированной у него лейкемии, падении ускорилось, сообщает Форбс. Издание называет 6 марта «черной пятницей» Тинькова. По итогам дня его состояние оценивалось более чес в 2 миллиарда долларов.