В Швеции задержаны двое россиян по подозрению в нападении на блогера Тумсо Абдурахманова

Как сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру города Евле, задержанные — 29-летний мужчина и 30-летняя женщина. Их имена не называются. О нападении на блогера, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, изначально сообщило издание «Кавказский узел» со ссылкой на его брата. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о нападении на гражданина России. При этом он особо отметил, что не видит связь между событиями в Швеции и критикой главы Чечни.