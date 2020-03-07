Всемирная организация здравоохранения советует не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Скорее всего, он продолжит распространение по миру. Об этом заявил на ежедневном брифинге в Женеве исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан. По его словам, медики сейчас не располагают информацией, как будет развиваться вирус в различных климатических условиях, и не исключают его способность к распространению в теплые периоды.
2020-03-07T04:05:00+03:00
2020-03-07T04:05:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 07 марта 2020
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