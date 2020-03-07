Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

Подавляющее большинство из них – 80, 5 тысяч приходится на материковый Китай, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. Общее число смертельных исходов вызываемого

новым заболеванием с декабря прошлого года приблизилось к 3,5 тысячам. На втором месте по числу заболевших – 6,5 тысяч – Южная Корея. Далее следуют Иран, Италия и Япония.

В России зафиксировано 10 случаев заражения. Накануне столичные власти сообщили о первом выздоровевшем.