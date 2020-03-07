Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с и американцем Тони Фергюсоном не будет отменен из-за ситуации с коронавирусом

Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не будет отменен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил на пресс-конференции в Лас-Вегасе президент UFC Дэйна Уайт. Поединок за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля. Он станет главным на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.