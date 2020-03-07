У 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, находящегося у берегов Калифорнии, обнаружен коронавирус. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс. В компании-владельце уточнили, что всего на борту судна свыше 3,5 тысяч человек из 54 стран, в том числе четверо россиян.

Ранее стало известно о первой смерти в Калифорнии, вызванной коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на этом круизном лайнере. Изначально корабль следовал в Мексику, однако в среду компания приняла решение развернуть судно и направить в Сан-Франциско.