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03:06, 07 марта 2020

У 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, находящегося у берегов Калифорнии, обнаружен коронавирус

У 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, находящегося у берегов Калифорнии, обнаружен коронавирус. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс. В компании-владельце уточнили, что всего на борту судна свыше 3,5 тысяч человек из 54 стран, в том числе четверо россиян.
Ранее стало известно о первой смерти в Калифорнии, вызванной коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на этом круизном лайнере. Изначально корабль следовал в Мексику, однако в среду компания приняла решение развернуть судно и направить в Сан-Франциско.



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