Состояние Олега Тинькова за сутки уменьшилось на 400 миллионов долларов

Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes. По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась почти на 23% на фоне заявления российского бизнесмена о том, что врачи диагностировали у него острую форму лейкемии. При этом в ходе торгов котировки падали еще ниже.