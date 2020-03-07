Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за клевету о связях с Россией

В публикации говорилось о том, что Трамп добивался помощи Москвы в выборах 2020 года. Штаб действующего президента утверждает, что в CNN были осведомлены о ложности этой информации, однако распространили ее с «намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании Трампа, вводя в заблуждение своих собственных читателей». Штаб потребовал опровержения, но в телекомпании отказались это делать.
2020-03-07T03:04:00+03:00
2020-03-07T03:04:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 07 марта 2020
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