Московский «Спартак» обыграл со счетом 5:4 в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» обыграл со счетом 5:4 в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». В первом матче бело-голубые победили со счетом 5:1, а во втором — 4:3. Следующий матч состоится 8 марта на «ЦСКА-Арене».