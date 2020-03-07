Московский «Спартак» обыграл со счетом 5:4 в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» обыграл со счетом 5:4 в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». В первом матче бело-голубые победили со счетом 5:1, а во втором — 4:3. Следующий матч состоится 8 марта на «ЦСКА-Арене».
2020-03-07T02:09:00+03:00
2020-03-07T02:10:55+03:00
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02:09, 07 марта 2020
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