Европейская конфедерация волейбола отказала «Факелу» из Нового Уренгоя в переносе ответного матча 1⁄ 4 финала Лиги чемпионов из итальянской Перуджи. Игра против местной команды пройдет, как и было запланировано, 10 марта, но без зрителей. Директор российского клуба Николай Капранов сообщил ранее РИА Новости, что просил перенести матч из Италии на нейтральную территорию из-за ситуации с коронавирусом. В первой четвертьфинальной игре «Факел» на своем поле проиграл «Перудже» со счетом 1-3.

Ранее стало известно об отказе конфедерации в аналогичной просьбе казанскому «Динамо».