Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера, который разыграл приступ коронавируса в столичном метро. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Кароматулло Джаборов останется под стражей до 8 мая. За это время следствие намерено опросить свидетелей и очевидцев произошедшего, а также установить предполагаемых соучастников. В ходе судебного заседания блогер извинился за розыгрыш, назвав его глупой шуткой. При этом, по его словам, статья, по которой его судят «хулиганство в общественном транспорте», не соответствует тому, что он совершил, так как вследствие розыгрыша никто не пострадал.
2020-03-07T02:06:00+03:00
2020-03-07T02:07:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 07 марта 2020
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