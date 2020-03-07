Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера, который разыграл приступ коронавируса в столичном метро. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Кароматулло Джаборов останется под стражей до 8 мая. За это время следствие намерено опросить свидетелей и очевидцев произошедшего, а также установить предполагаемых соучастников. В ходе судебного заседания блогер извинился за розыгрыш, назвав его глупой шуткой. При этом, по его словам, статья, по которой его судят «хулиганство в общественном транспорте», не соответствует тому, что он совершил, так как вследствие розыгрыша никто не пострадал.